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Yol Durumu
  1. Şenol Güneş'i yaralayan kişinin ifadesi

, olaylı derbi için çarşamba günü toplanacak

(), 'nda oynanan ve olaylar nedeniyle yarıda kalan - maçıyla ilgili Çarşamba günü karar verecek.

TFF, olaylı derbi için çarşamba günü toplanacak

Yönetim Kurulu, yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavantarafından tatil edilen - yarı final ikinci müsabakası ile ilgili olarak, 2018 Çarşamba günü toplanacak.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 13.00'te başlayacak toplantının ardından müsabaka ile ilgili karar kamuoyuna duyurulacak.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 13:17
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