BJK Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dün akşamki Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında bir taraftarın attığı cisimle yaralandığı anlar kare kare görüntülendi.
Şenol Güneş'in yaralandığı anlar kare kare görüntülendi
BJK Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dün akşamki Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında bir taraftarın attığı cisimle yaralandığı anlar kare kare görüntülendi.
Etiketler: Şenol Güneş , Ziraat Türkiye Kupası , Teknik Direktörü , Fenerbahçe , Beşiktaş
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