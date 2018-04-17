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Ferguson'dan Cenk'e övgü dolu sözler!

takımlarından 'da forma giyen Milli futbolcu , A takım koçu 'dan övgü dolu sözler aldı.

Fergusondan Cenke övgü!

internet sitesine konuşan Ferguson, " gerçek bir bitirici. Bence artık 'de kendisine yer buldu. 'tayken devre arası olmuştu, o yüzden bize hazır gelmedi. Ancak burada çok sıkı çalıştı. Premier Lig'de kendinize yer bulmak zordur ancak Cenk bunu attığı gollerle başardı. Gollerin devamını gelmesini umuyoruz" dedi.

CENK: "BANA HEP İNANDI"
Cenk Tosun, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada 'un kendisine çok yardımcı olduğunu belirtmiş ve "Duncan bana her zaman inandı. Oynamadığım zamanlarda bile yanımda oldu, bana destek verdi." sözlerini kullanmıştı.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 19:13
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