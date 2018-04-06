Everton Kulübü'nde forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig'de mart ayının oyuncusu adayları arasına girdi. Cenk, Premier Lig'in internet sitesinde yapılan mart ayının oyuncusu oylamasında yarışacak. Futbolseverler, 10 Nisan Salı günü TSİ 02.00'ye kadar oy kullanabilecek.
Cenk Tosun ödüle aday
Etiketler: Premier Lig , Cenk Tosun
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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