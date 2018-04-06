;
Yol Durumu
  1. Castillo takıma geri döndü

ödüle aday

Cenk Tosun ödüle aday
Everton Kulübü'nde forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig'de mart ayının oyuncusu adayları arasına girdi. Cenk, Premier Lig'in internet sitesinde yapılan mart ayının oyuncusu oylamasında yarışacak. Futbolseverler, 10 Nisan Salı günü TSİ 02.00'ye kadar oy kullanabilecek.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ