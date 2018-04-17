Galatasaray ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi

Spor Toto Süper Ligi'n 29. haftasında oynanan maçlar sonrasında disiplin sevkleri açıklandı...

İşte TFF'den yapılan açıklama:

1- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü antrenörü ÖNDER ENGİN'in 15.04.2018 tarihinde oynanan

KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 16.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 15.04.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ATİKER KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ABDURRAHMAN BAYSANGUR'un 15.04.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 15.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 15.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 14.04.2018 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 14.04.2018 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu ANTON PUTSILA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ADANA DEMİRSPOR Kulübü antrenörü GÜRAY GENÇ'in 15.04.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 17.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- SAMSUNSPOR Kulübü futbolcusu ÇAĞRI ORTAKAYA'nın 15.04.2018 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 16.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 16.04.2018 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 15.04.2018 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-KASTAMONUSPOR 1966 TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- SANCAKTEPE BELEDİYESPOR Kulübü'nün 15.04.2018 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BELEDİYESPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SANCAKTEPE BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu SÜLEYMAN OLGUN'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 16.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- BUCASPOR Kulübü'nün 15.04.2018 tarihinde oynanan BUCASPOR-AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BUCASPOR Kulübü futbolcusu EMRE TORAMAN'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 16.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 14.04.2018 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- KARŞIYAKA Kulübü'nün 14.04.2018 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-OTTOCOOL KARAGÜMRÜK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- BANDIRMASPOR Kulübü'nün 15.04.2018 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR-KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- ÇANAKKALE DARDANEL SK Kulübü'nün 15.04.2018 tarihinde oynanan ÇANAKKALE DARDANEL SK-DÜZCESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÇANAKKALE DARDANEL SK Kulübü futbolcusu FURKAN POLAT'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- DÜZCESPOR Kulübü futbolcusu TAYFUN YANAR'ın 15.04.2018 tarihinde oynanan ÇANAKKALE DARDANEL SK-DÜZCESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- 12 BİNGÖLSPOR Kulübü'nün 15.04.2018 tarihinde oynanan 12 BİNGÖLSPOR-MANİSABÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR Kulübü'nün 15.04.2018 tarihinde oynanan BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR-BAYRAMPAŞA TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- ERGENE VELİMEŞESPOR Kulübü futbolcusu METEHAN MİMAROĞLU'nun 15.04.2018 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEPOR-ERGENE VELİMEŞESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "hakareti ve tehdidi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 16.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- PAYASSPOR Kulübü'nün 14.04.2018 tarihinde oynanan PAYASSPOR-BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- ARSİNSPOR Kulübü'nün 14.04.2018 tarihinde oynanan ARSİNSPOR-BÜYÜKÇEKMECETEPECİKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ARSİNSPOR Kulübü futbolcusu SERKAN DEMİREZEN'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- TARSUS İDMANYURDU Kulübü'nün 15.04.2018 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TARSUS İDMANYURDU Kulübü teknik sorumlusu ÖZCAN KIZILTAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- AYDINSPOR 1923 Kulübü futbolcusu CEYHUN YELKENCİ'nin 15.04.2018 tarihinde oynanan AYDINSPOR 1923-ANKARA ADLİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 16.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- ANKARA ADLİYESPOR Kulübü'nün 15.04.2018 tarihinde oynanan AYDINSPOR 1923-ANKARA ADLİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ANKARA ADLİYESPOR Kulübü futbolcusu ONURCAN PİRİ'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 16.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- TEKİRDAĞSPOR Kulübü'nün 15.04.2018 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR-UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.