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Galatasaraylı yönetici 'ya sevk edildi!

 () Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Burak Elmas'ı () sevk etti.

Galatasaraylı yönetici PFDKya sevk edildi!
() Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Burak Elmas'ı () sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Burak Elmas'ın sosyal medya hesabından yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 23:38
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