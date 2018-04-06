Kupayı Diyarbarkır'da kaldıracağız

Proje kapsamında, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Soğanlı Ortaokulu'nun bahçesine kurulan basketbol potalarının açılış töreni Başkan Aziz Yıldırım'ın katılımıyla dün yapıldı. Açılış töreninde öğrencilere Fenerbahçe ve Ay-Yıldızlı bayraklar dağıtıldı. Başkan Aziz Yıldırım öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirip imza dağttı.
DİYARBAKIR BENİM MEMLEKETİM
Burada bir konuşma yapan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: 500'den fazla okulda bu projeyi yerine getirdik. Destek olan sponsorlara teşekkür ediyorum. Diyarbakır benim memleketim.
KUPAYI BERABER KALDIRALIM!
İnşallah kısa zamanda diğer okullarda da potaları takarız. İnşallah Futbol Takımımız kalan maçlarını kazanarak gelir, burada da kupayı kaldırırız. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
YILDIRIM'A GÜVERCİN SÜRPRİZİ
Konuşmasının ardından Başkan Yıldırım, okul müdürü Mithat Yıldız'a imzalı F.Bahçe forması hediye ederken, okul yönetimi de Yıldırım'a güvercin ve üzerine F.Bahçe ambleminin işlendiği bir plaket takdim etti.
DİYARBAKIR BENİM MEMLEKETİM
Burada bir konuşma yapan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: 500'den fazla okulda bu projeyi yerine getirdik. Destek olan sponsorlara teşekkür ediyorum. Diyarbakır benim memleketim.
KUPAYI BERABER KALDIRALIM!
İnşallah kısa zamanda diğer okullarda da potaları takarız. İnşallah Futbol Takımımız kalan maçlarını kazanarak gelir, burada da kupayı kaldırırız. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
YILDIRIM'A GÜVERCİN SÜRPRİZİ
Konuşmasının ardından Başkan Yıldırım, okul müdürü Mithat Yıldız'a imzalı F.Bahçe forması hediye ederken, okul yönetimi de Yıldırım'a güvercin ve üzerine F.Bahçe ambleminin işlendiği bir plaket takdim etti.
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