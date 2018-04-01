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FUTBOLCU SAYISI ARTABİLİR
Orman'ın yanı sıra Tolgay Arslan, Tolga Zengin, Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup ile birlikte bazı yabancı futbolcular da Afrin gezisine katılacak.
ASKERLERİMİZE MORAL VERECEĞİZ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bugün Afrin'e giderek askerlerimize moral vereceğini söyledi.
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