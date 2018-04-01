;
Yol Durumu
  1. Hakemler bizi kolluyor!
  2. Cenk Tosun’lu Everton M.City’ye mağlup oldu

1000 formayla 'e

Başkanı ve futbolcular ’de Mehmetçik’e destek verecek

1000 formayla Afrine
Beşiktaş Başkanı ve futbolcular bugün Afrin'e giderek Mehmetçik ve yöre halkına destek verecek. Bu özel ziyaret için 1000 forma Afrin'e gönderildi.

FUTBOLCU SAYISI ARTABİLİR
Orman'ın yanı sıra Tolgay Arslan, Tolga Zengin, Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup ile birlikte bazı yabancı futbolcular da gezisine katılacak.

ASKERLERİMİZE MORAL VERECEĞİZ
Başkanı Fikret Orman, bugün Afrin'e giderek askerlerimize moral vereceğini söyledi.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar