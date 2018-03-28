Salladık ama yıkamadık

A Milli Takımımız, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Karadağ'la deplasmanda oynadığı maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Maça atak başlayan Ay-Yıldızlılarda 11'de Hasan Ali'nin ortasında ceza sahasına gelen topu sol ayakla ağlara yollayan CengizÜnder, skoru 1-0 yaptı. 23'te Hakan'ın kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Okay topu kafayla ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı: 2-
HAKAN KALECİYİ GEÇEMEDİ Hakan Çalhanoğlu 29'da ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla şansını denedi ancak kaleciyi geçemedi. 32'de Savic'in yakın mesafeden kalemize kafayla yolladığı topu Kaan Ayhan kornere çeldi.
IVANİC'İ DURDURAMADIK 45+1'de Tonasevic'in ortasında İvanic topu kafayla ağlara yolladı ve devre 2-1 Türkiye lehine bitti. 47. dakikada Marusic'in köşeye yolladığı şutu kaleci VolkanBabacan direk dibinden çıkardı.
SON SÖZÜ MUGOSA SÖYLEDİ İkinci yarıda kontrolü tamamen eline alan ev sahibi Karadağaradığı golü87'de buldu. StefanMugosa ceza yayı üzerinden şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve maçın sonucunu tayin etti: 2-2.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.