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Salladık ama yıkamadık

11’de Cengiz’le öne geçen Ay-Yıldızlılar, 23’te Okay ile farkı ikiye çıkardı. 45+1’de Ivanic ve 87’de Mugosa’yı durduramayan Milliler sahadan beraberlikle ayrıldı

Salladık ama yıkamadık
A Milli Takımımız, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Karadağ'la deplasmanda oynadığı maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Maça atak başlayan Ay-Yıldızlılarda 11'de Hasan Ali'nin ortasında ceza sahasına gelen topu sol ayakla ağlara yollayan Cengiz Ünder, skoru 1-0 yaptı. 23'te Hakan'ın kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Okay topu kafayla ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı: 2-

HAKAN KALECİYİ GEÇEMEDİ
Hakan Çalhanoğlu 29'da ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla şansını denedi ancak kaleciyi geçemedi. 32'de Savic'in yakın mesafeden kalemize kafayla yolladığı topu kornere çeldi.

IVANİC'İ DURDURAMADIK
45+1'de Tonasevic'in ortasında İvanic topu kafayla ağlara yolladı ve devre 2-1 Türkiye lehine bitti. 47. dakikada Marusic'in köşeye yolladığı şutu kaleci Volkan Babacan direk dibinden çıkardı.

SON SÖZÜ MUGOSA SÖYLEDİ
İkinci yarıda kontrolü tamamen eline alan ev sahibi Karadağ aradığı golü 87'de buldu. Stefan Mugosa ceza yayı üzerinden şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve maçın sonucunu tayin etti: 2-2.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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