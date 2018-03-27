Millilerden kardeş payı

Futbol Takımı, Karadağ ile Podgorica Şehir Stadı'ndaki özel maçta karşılaştı.
İki takımın da karşılıklı gollerine sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
A Milli Takımımızın gollerini 11. dakikada Cengiz Ünder ile 23. dakikada Okay Yokuşlu kaydetti.
Karadağ'ın gollerini ise 45+1. dakikada Ivanic ile 87. dakikada Mugosa attı.
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