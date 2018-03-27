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Millilerden kardeş payı

A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda karşılaştığı Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.

Millilerden kardeş payı

Futbol Takımı, Karadağ ile Podgorica Şehir Stadı'ndaki özel maçta karşılaştı.

İki takımın da karşılıklı gollerine sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

ımızın gollerini 11. dakikada Cengiz Ünder ile 23. dakikada Okay Yokuşlu kaydetti.

Karadağ'ın gollerini ise 45+1. dakikada Ivanic ile 87. dakikada Mugosa attı.

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  • 27 Mart 2018, Salı 19:21
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