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Robben geliyor!


Bu sezon ligde aradığını bulamayan ve zirvenin 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim kozu Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben olacak.
  • 28 Mart 2018, Çarşamba 05:09
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