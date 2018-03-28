Ryan Babel’in performansı büyüledi

Hollandaözel maçta Portekiz'i3-0 yenerkenRyan Babel'in oynadığıfutbol büyükbeğeni kazandı.Daha önce Babel'inmilli takımda forvetoynaması gerektiğiniöne sürenHollanda'nın ADgazetesi, yıldız futbolcununPortekizönündeki performansısonrası bugörüşünde ne kadarhaklı çıktığını veBabel'in Hollanda'nıngol yükünütaşıyacak isim olabileceğiniyazdı. Hollandateknik heyetide Ryan Babel'e övgüleryağdırdı.
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