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’in performansı büyüledi

lı futbolcunun Portekiz maçında oynadığı futbol büyük beğeni kazandı.

Ryan Babel’in performansı büyüledi
Hollanda özel maçta Portekiz'i 3-0 yenerken Ryan Babel'in oynadığı futbol büyük beğeni kazandı. Daha önce Babel'in milli takımda forvet oynaması gerektiğini öne süren Hollanda'nın AD gazetesi, yıldız futbolcunun Portekiz önündeki performansı sonrası bu görüşünde ne kadar haklı çıktığını ve Babel'in Hollanda'nın gol yükünü taşıyacak isim olabileceğini yazdı. teknik heyeti de 'e övgüler yağdırdı.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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