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  1. Galatasaray'dan sürpriz hamle

arkadaşlarına patladı

'nin ile oynadığı hazırlık maçında 6 gol yiyerek kariyer rekorunu kıran arkadaşlarına patladı.

'de 6-2 kaybedilen maçı kaptan 'i isyan ettirdi. İlk kez bir maçta 6 gol yiyen tecrübeli file bekçisi karşılaşmadan sonra büyük üzüntü yaşadı.

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  • 25 Mart 2018, Pazar 09:13
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