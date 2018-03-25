Fenerbahçe'de 6-2 kaybedilen Boluspor maçı kaptan Volkan Demirel'i isyan ettirdi. İlk kez bir maçta 6 gol yiyen tecrübeli file bekçisi karşılaşmadan sonra büyük üzüntü yaşadı.
Volkan Demirel arkadaşlarına patladı
Fenerbahçe'nin Boluspor ile oynadığı hazırlık maçında 6 gol yiyerek kariyer rekorunu kıran Volkan Demirel arkadaşlarına patladı.
Etiketler: Volkan Demirel , Fenerbahçe , Boluspor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.