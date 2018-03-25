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'da şok sakatlık

A 'da Sekçuk İnan sakatlığı nedeniyle kadroda çıkarıldı.

Milli Takımda şok sakatlık

Karadağ ile 27 Mart Salı günü deplasmanda özel maçta karşılaşacak A ımızda , sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Ay-Yıldızlıların dün akşam yaptığı antrenman sonrası sol arka adalesinde sertleşme oluşan Selçuk'un Karadağ maçına kadar iyileşemeyeceği öngörüldüğünden, futbolcunun tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu.

A Milli oyuncu, bugün Antalya'dan İstanbul'a dönecek.

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  • 25 Mart 2018, Pazar 10:58
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