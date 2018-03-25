Karadağ ile 27 Mart Salı günü deplasmanda özel maçta karşılaşacak A Milli Takımımızda Selçuk İnan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Ay-Yıldızlıların dün akşam yaptığı antrenman sonrası sol arka adalesinde sertleşme oluşan Selçuk'un Karadağ maçına kadar iyileşemeyeceği öngörüldüğünden, futbolcunun tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu.
A Milli oyuncu, bugün Antalya'dan İstanbul'a dönecek.
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