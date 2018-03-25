;
Yol Durumu
  1. 12 milyon Euro’luk operasyon

'dan sürpriz hamle

Sezon sonunda Garry Rodrigues için gelebilecek iyi bir teklifi değerlendirecek olan 'da başarılı oyuncunun alternatifleri şimdiden araştırılmaya başlandı.

İsveçli futbol adamı, Norveç ekibi Rosenborg'un 22 yaşındaki kanat forvetini Terim'e sundu Geleceğe yatırım olarak gördüğü Adegbenro için "Rodrigues'in yerini doldurur" notunu düştü.

Etiketler: , , ,
  • 25 Mart 2018, Pazar 09:00
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar