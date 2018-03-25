İsveçli futbol adamı, Norveç ekibi Rosenborg'un 22 yaşındaki kanat forvetini Terim'e sundu Geleceğe yatırım olarak gördüğü Adegbenro için "Rodrigues'in yerini doldurur" notunu düştü.
Galatasaray'dan sürpriz hamle
Sezon sonunda Garry Rodrigues için gelebilecek iyi bir teklifi değerlendirecek olan Galatasaray'da başarılı oyuncunun alternatifleri şimdiden araştırılmaya başlandı.
Etiketler: Johan Elmander , Fatih Terim , Galatasaray , Samuel Adegbenro
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