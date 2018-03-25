Volkan’dan kariyer rekoru!

Süper Lig'de bu sezon istediğini bulamayan Fenerbahçe'de, milli ara dolayısıyla Boluspor ile hazırlık karşılaşması oynandı. Maç sonunda taraftar ve tüm camia skorun şokunu yaşarken, VolkanDemirel'in yediği 6 gol kariyerinde önemli bir detay oldu. Milli arayı boş geçmek istemeyen Fenerbahçe,Boluspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 3-1 geride kapadığı maçtan 6-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. 90 dakika sonunda 6 gol yiyen Volkan Demirel, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez kalesinde bu kadar gole engel olamadı. Deneyimli file bekçisinin Burak Asan'ın şutunda 40 metreden topu filede görmesi sonrasında sosyal medyada birçok eleştiri yapıldı. Volkan Demirel daha önce kariyerinde 2008/09 sezonunda Arsenal'dan5 gol yemişti.
EN FAZLA 5 YEMİŞTİ Volkan Demirel, 5 gol yediği Arsenal maçı dışında, Antalya,Braga, Manchester United ve Kayserispor'dan da 1'er kez 4'er gol yemişti.
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