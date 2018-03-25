;
Yol Durumu
  1. Duelund radarda!
  2. Yakında adaylığımı açıklayacağım

Volkan’dan kariyer rekoru!

Daha önce 2008/09’da Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal’den 5 gol yeiyn 36 yaşındaki , kariyerinde ilk kez kalesinde 6 gol birden gördü

Volkan’dan kariyer rekoru!
Süper Lig'de bu sezon istediğini bulamayan Fenerbahçe'de, milli ara dolayısıyla Boluspor ile hazırlık karşılaşması oynandı. Maç sonunda taraftar ve tüm camia skorun şokunu yaşarken, Volkan Demirel'in yediği 6 gol kariyerinde önemli bir detay oldu. Milli arayı boş geçmek istemeyen Fenerbahçe, Boluspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 3-1 geride kapadığı maçtan 6-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. 90 dakika sonunda 6 gol yiyen Volkan Demirel, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez kalesinde bu kadar gole engel olamadı. Deneyimli file bekçisinin Burak Asan'ın şutunda 40 metreden topu filede görmesi sonrasında sosyal medyada birçok eleştiri yapıldı. Volkan Demirel daha önce kariyerinde 2008/09 sezonunda Arsenal'dan 5 gol yemişti.

EN FAZLA 5 YEMİŞTİ
Volkan Demirel, 5 gol yediği Arsenal maçı dışında, Antalya, Braga, Manchester United ve Kayserispor'dan da 1'er kez 4'er gol yemişti.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar