Gururumuz lejyonerler

Avrupa liglerinde Türk fırtınası esti. Milli futbolculardan Cenk Tosun Everton'da, Enes Ünal Villarreal'de ikişer, HakanÇalhanoğlu da Milan'da bir gol atarak takımlarının galibiyetinde başrol oynadı. Beşiktaş'tan Everton'a rekor transfer edilen Cenk Tosun'un, 2 gol attığı maçta EvertonStoke City'yi 2-1 yenerek 2018'deki ilk deplasman galibiyetini elde etti.
ENES ÜNAL'A TAM NOT VERİLDİ Villarreal konuk ettiği lig ikincisi AtleticoMadrid'i 2-1 yenerken, ev sahibinin iki golünü de maça 74. dakikada giren milli futbolcu EnesÜnal kaydetti. Ay-Yıldızlı oyuncu gsterdiği performansla otoritelerden de tam not aldı.
CENGİZ SON 7 DAKİKADA GİRDİ İtalya Ligi SerieA'da Milan ise sahasındaChievo'yu 3-2 ile geçerkenev sahibinin ilk golünümilli futbolcu HakanÇalhanoğlu kaydetti.Roma ise Cengiz Ünder'inson 7 dakika formagiydiği maçta deplasmandaCrotone'yi 2-0 yendi.
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