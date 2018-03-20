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Gururumuz lejyonerler

Everton ’un 2 golüyle uçtu. Enes attığı 2 golle Villarreal’i, da 1 golle Milan’ı sırtladı

Gururumuz lejyonerler
Avrupa liglerinde Türk fırtınası esti. Milli futbolculardan Cenk Tosun Everton'da, Enes Ünal Villarreal'de ikişer, Hakan Çalhanoğlu da Milan'da bir gol atarak takımlarının galibiyetinde başrol oynadı. Beşiktaş'tan Everton'a rekor transfer edilen Cenk Tosun'un, 2 gol attığı maçta Everton Stoke City'yi 2-1 yenerek 2018'deki ilk deplasman galibiyetini elde etti.

ENES ÜNAL'A TAM NOT VERİLDİ
Villarreal konuk ettiği lig ikincisi Atletico Madrid'i 2-1 yenerken, ev sahibinin iki golünü de maça 74. dakikada giren milli futbolcu Enes Ünal kaydetti. Ay-Yıldızlı oyuncu gsterdiği performansla otoritelerden de tam not aldı.

CENGİZ SON 7 DAKİKADA GİRDİ
İtalya Ligi Serie A'da Milan ise sahasında Chievo'yu 3-2 ile geçerken ev sahibinin ilk golünü milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Roma ise 'in son 7 dakika forma giydiği maçta deplasmanda Crotone'yi 2-0 yendi.
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