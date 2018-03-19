Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 2017 yazında Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen ve buradan Katar Yıldızlar Ligi'nde Bülent Uygun'un çalıştırdığı Al Gharafa'ya transfer olan Wesley Sneijder basın mensuplarının sorularını yanıtladı.