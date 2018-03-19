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'den flaş açıklama: "Her an geri dönebilirim"

'dan ayrıldıktan sonra 2017 yazında Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen ve buradan Katar Yıldızlar Ligi'nde Bülent Uygun'un çalıştırdığı 'ya transfer olan Wesley basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 22:00
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