Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 2017 yazında Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen ve buradan Katar Yıldızlar Ligi'nde Bülent Uygun'un çalıştırdığı Al Gharafa'ya transfer olan Wesley Sneijder basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Sneijder'den flaş açıklama: "Her an geri dönebilirim"
Etiketler: Sneijder , Al Gharafa , Hollanda , Galatasaray
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