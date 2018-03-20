Süper Lig'de son 8 haftaya lider giren, Türkiye Kupası'nda finale çok yaklaşan Galatasaray bir yandan da yeni sezon planlamasına başladı.
Galatasaray'dan bomba hamle
Etiketler: süper lig , Mario Balotelli , Fatih Terim , Galatasaray
Süper Lig'de son 8 haftaya lider giren, Türkiye Kupası'nda finale çok yaklaşan Galatasaray bir yandan da yeni sezon planlamasına başladı.
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