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bizim için çok önemli

Kulübü Başkanı , “’ya gitmek bizim için her şeyden önemli”dedi

Avrupa bizim için çok önemli
Başkanı Mehmet Sepil, "Önümüzdeki 9 hafta, hem Avrupa kupaları hem de gelecek sezonun yapılanması için önemli" dedi. Sepil ligde 5. olmaları halinde kupalarına katılma ihtimallerinin olduğunu söyleyerek, "Bunu başaracak güçteyiz" diye konuştu.

DEMBA BA KARARI SEZON SONUNDA
Göztepe Başkanı , 'nın seneye takımda kalıp kalmayacağının henüz belli olmadığını ifade etti.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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