Avrupa bizim için çok önemli

Göztepe Başkanı MehmetSepil, "Önümüzdeki 9hafta, hem Avrupa kupalarıhem de gelecek sezonunyapılanması için önemli"dedi. Sepil ligde 5. olmalarıhalinde Avrupa kupalarına katılmaihtimallerinin olduğunusöyleyerek, "Bunu başaracakgüçteyiz" diye konuştu. DEMBA BA KARARISEZON SONUNDA Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Demba Ba'nın seneye takımda kalıp kalmayacağının henüz belli olmadığını ifade etti.
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