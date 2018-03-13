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De Souza 'da

'nin efsane isimlerinden lı futbolcu de Souza, 'a geldi.

Alex De Souza İstanbulda

'nın kentinden kalkan tarifeli seferle saat 23.00 sıralarında 'na iniş yapan Brezilyalı yıldız 'i, havalimanı çalışanları karşıladı. Çalışanların fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Alex de Souza, daha sonra eşyalarını alarak havalimanından ayrıldı ve konaklayacağı otele geçti.

Alex de Souza, yarın Emaar Square Mall Alışveriş Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak. Brezilyalı yıldızın cuma günü ise 'nin CSKA Moskova ile karşılaşacağı Avrupa Ligi mücadelesini Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda takip etmesi bekleniyor.

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  • 13 Mart 2018, Salı 00:00
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