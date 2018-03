Ege'de Karadeniz Fırtına'sı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmada ilk yarının uzatma bölümünde Okay Yokuşlu'nun golüyle 1-0 öne geçen Trabzonspor, ikinci yarıda bu üstünlüğünü korudu. Oyunun son bölümünde Burak Yılmaz ve Dame N'Doye ile farkı açan bordo-mavili ekip, Soner Aydoğdu'nun golüne engel olamasa da müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Teleset Mobilya Akhisarspor galibiyetiyle deplasmandaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Dış sahada en son Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor daha sonra oynadığı 8 deplasman karşılaşmasında dörder galibiyet ve beraberlik aldı.

İç sahada 4 maçtır kazanamayan bordo-mavili ekip, deplasmanda üst üste 2. galibiyetini aldı. Trabzonspor, ilk yarıda 6-1 yenildiği rakibini ikinci devrede 3-1'lik sonuçla geçmeyi başardı.

Puanını 39'a çıkaran bordo-mavili ekip, haftayı averajla 6. sırada tamamladı.

OKAY YOKUŞLU'NUN 2. GOLÜ

Müsabakada Tomas Hubocan'ın yokluğunda stoper olarak görev yapan Okay Yokuşlu, bu sezon 2. kez gol sevinci yaşadı. Okay Yokuşlu, daha önce 26 Kasım 2017'de takımının 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçında bordo-mavili ekibi 2-1 öne geçiren gole imza atmıştı.



BURAK YILMAZ'DAN 19. GOL

Karşılaşmanın son bölümünde takımını 2-0 öne geçiren golü kaydeden Burak Yılmaz bu sezon 19. golüne ulaştı.

Takımının 3. golünü kaydeden Dame N'Doye ise bu sezon 4. golünü attı.

Teleset Mobilya Akhisarspor'un galibiyet serisi sona erdi

Trabzonspor maçına kadar son 4 müsabakayı galibiyetle kapatan Teleset Mobilya Akhisarspor'un galibiyet serisi Trabzonspor maçıyla sona erdi. 33 puanda kalan yeşil-siyahlı ekip 25. haftayı 10. sırada kapattı.