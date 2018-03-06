PFDK, Ricardo Quaresma'ya 5 maç men ve 22 bin TL para cezası verdi.

QUAREASMA, RÖVANŞ MAÇINDA SAHADA OLACAK!

Trabzonspor maçında forma giyemeyen Portekizli futbolcu, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında da yer alamayacak.





Quaresma 17-18 ya da 19 Nisan'da oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Teknik Direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde forma giyebilecek.

PFDK'nın kararları şöyle:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 06.03.2018 tarih ve 57 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 22.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, yayıncı kuruluşun müsabakadan önce soyunma odasından görüntü almasının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ