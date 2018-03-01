Beşiktaş'ta Quaresma 52. dakikada Fırat Aydınus'tan direkt kırmızı kart gördü

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin 52. dakikasında ortalık karıştı.

Vodafone Park'ta ortalık karıştı. Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli futbolcular birbirine girdi.

Pepe ile Soldado arasındaki ikili mücadeleye sinirlenen Ricardo Quaresma, Josef de Souza ile girdiği ikili mücadele sonrası direkt olarak kırmızı kart gördü.

Fırat Aydınus, sahada çıkan tartışma sonrası Mehmet Ekici'ye sarı kart gösterdi.



İşte Quaresma'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon:

