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Vodafone Park'ta olay! Quaresma'ya

'ın 'yi konuk ettiği yarı final ilk maçında Quaresma 52. dakikada 'tan direkt gördü

Vodafone Parkta olay! Quaresmaya kırmızı kart

'ta Quaresma 52. dakikada 'tan direkt gördü

Beşiktaş derbisinin 52. dakikasında ortalık karıştı.

Vodafone Park'ta ortalık karıştı. Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli futbolcular birbirine girdi.

Pepe ile Soldado arasındaki ikili mücadeleye sinirlenen , Josef de Souza ile girdiği ikili mücadele sonrası direkt olarak kırmızı kart gördü.

Fırat Aydınus, sahada çıkan tartışma sonrası Mehmet Ekici'ye sarı kart gösterdi.

İşte Quaresma'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon:

Derbide olay! Quaresma atıldı

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  • 01 Mart 2018, Perşembe 21:54
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