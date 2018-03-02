Fenerbahçeli yöneticiden Quaresma hakkında olay tweet

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı maçta kavga nedeniyle kırmızı kart gören, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'yla ilgili bir tweeti takipçileriyle paylaştı.