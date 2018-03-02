Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı maçta kavga nedeniyle kırmızı kart gören, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'yla ilgili bir tweeti takipçileriyle paylaştı.
Fenerbahçeli yöneticiden Quaresma hakkında olay tweet
Fenerbahçe yöneticisi Selim Kosif, sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaşlı futbolcu Quaresma hakkında bir paylaşımda bulundu.
Etiketler: Ricardo Quaresma , Aziz Yıldırım , Beşiktaş , Fenerbahçe , Selim Kosif
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fenerbahçenin tamamı bır QERAJMA etmez.nalet pislik
Yönetici vasfina sahip olan bu "klavye yalancisi" cezalandirilmalidir..!
Bu yönetici Kayseri maçında rakibin ayağına basıp futbolcu yerde yatarken gol atan Ozan Tufan için ne dedi acaba?Ayrıca Queresmaya önce vurup kendini yere atan sahtekar Souza için paylaşımda bulundumu?
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