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li yöneticiden Quaresma hakkında olay tweet

yöneticisi , sosyal medya hesabı üzerinden lı futbolcu Quaresma hakkında bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçeli yöneticiden Quaresma hakkında olay tweet

Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi , ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı maçta kavga nedeniyle kırmızı kart gören, Portekizli yıldız 'yla ilgili bir tweeti takipçileriyle paylaştı.

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  • 02 Mart 2018, Cuma 14:45
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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İSYAN İSYAN

fenerbahçenin tamamı bır QERAJMA etmez.nalet pislik

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 02.03.2018 17:38
Sporsever Sporsever

Yönetici vasfina sahip olan bu "klavye yalancisi" cezalandirilmalidir..!

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 02.03.2018 16:37
ağası ağası

Bu yönetici Kayseri maçında rakibin ayağına basıp futbolcu yerde yatarken gol atan Ozan Tufan için ne dedi acaba?Ayrıca Queresmaya önce vurup kendini yere atan sahtekar Souza için paylaşımda bulundumu?

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 02.03.2018 16:10
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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