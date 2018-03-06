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Terim'den takas hamlesi

teknik direktörü , devre arası çok istediği ancak alamadığı için sezon sonunda yine harekete geçilmesini istedi.

sezonunu erken açtı. Sarı kırmızılılar Alanyaspor'un 10 numarası 'yı renklerine bağlamak için harekete geçti.

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  • 06 Mart 2018, Salı 12:19
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