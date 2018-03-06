Galatasaray transfer sezonunu erken açtı. Sarı kırmızılılar Alanyaspor'un 10 numarası Emre Akbaba'yı renklerine bağlamak için harekete geçti.
Terim'den takas hamlesi
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, devre arası çok istediği ancak alamadığı Emre Akbaba için sezon sonunda yine harekete geçilmesini istedi.
Etiketler: Galatasaray , Sinan Gümüş , Fatih Terim , transfer , Emre Akbaba
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