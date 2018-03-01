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gördü

'ın 'yi konuk ettiği yarı final ilk maçında sarı-lacivertli ekipten la oyundan atıldı.

Alper Potuk kırmızı kart gördü

, yarı final ilk maçında 'yi konuk etti.

Kırmızı çıktı saha karıştı! İşte o görüntü...


ALPER POTUK KIRMIZI KART GÖRDÜ
Karşılaşmanın 39. dakikasında sarı kart gören , 44. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Alper, Hasan Ali Kaldırım ile Tolgay Arslan'ın tartıştığı pozisyonda araya girerek, siyah-beyazlı oyuncuyu itti.

Tolgay Arslan'ın yerde kalmasının ardından saha karıştı, hakem , Alper'e ikinci sarı kartı gösterdi, Fenerbahçe maçta 10 kişi kaldı.


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  • 01 Mart 2018, Perşembe 21:51
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