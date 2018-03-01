Alper Potuk kırmızı kart gördü

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etti.
ALPER POTUK KIRMIZI KART GÖRDÜ
Karşılaşmanın 39. dakikasında sarı kart gören Alper Potuk, 44. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Alper, Hasan Ali Kaldırım ile Tolgay Arslan'ın tartıştığı pozisyonda araya girerek, siyah-beyazlı oyuncuyu itti.
Tolgay Arslan'ın yerde kalmasının ardından saha karıştı, hakem Fırat Aydınus, Alper'e ikinci sarı kartı gösterdi, Fenerbahçe maçta 10 kişi kaldı.
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