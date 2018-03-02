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Derbide olay! Quaresma atıldı

01 Mart 2018, Perşembe

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin 52. dakikasında ortalık karıştı. Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli futbolcular birbirine girdi.

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