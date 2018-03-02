Derbide olay! Quaresma atıldı

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin 52. dakikasında ortalık karıştı. Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli futbolcular birbirine girdi.
Derbide olay! Quaresma atıldı01 Mart 2018, Perşembe
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