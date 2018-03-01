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Beşiktaş'a Trabzonspor maçı öncesi büyük darbe!

Kırmızı kart gören Quaresma 5 Mart Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.


Beşiktaş, ligde 3-1 yendiği Fenerbahçe'yle kupa yarı finalinde de karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 10 kişiyken 2-1 öne geçtiği maça yaşanan gerginlikler ve çıkan kırmızı kartlar damga vurdu.
  • 01 Mart 2018, Perşembe 22:45
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