Beşiktaş'a Trabzonspor maçı öncesi büyük darbe!

; 20 / 9 12 / 5 13 / 0 4 / -3 14 / -1 12 / -1 11 / -3 19 / 10 -1 / -11 8 / 0 18 / 7 14 / 0 13 / -7 16 / 5 5 / -8 15 / -3 9 / -2 4 / 1 9 / -5 14 / 1 16 / -1 14 / 4 13 / -3 8 / -4 17 / 5 14 / 2 14 / -2 10 / -4 10 / -1 9 / -3 3 / -10 13 / -3 13 / 5 7 / 0 6 / -7 5 / 0 17 / 10 16 / 3 12 / -1 12 / 0 16 / 7 16 / 6 14 / -4 13 / -1 2 / -9 7 / -5 10 / -5 12 / -2 12 / -3 11 / -3 14 / 7 12 / 1 15 / 1 12 / -2 11 / 1 16 / 4 11 / 5 18 / 12 13 / 3 9 / 3 11 / -5 12 / -2 8 / 1 19 / 9 8 / 2 14 / 0 10 / 1 14 / 5 8 / 2 9 / -6 16 / 7 10 / 5 10 / 0 12 / -4 7 / 3 9 / -1 12 / 0 8 / 2 14 / 0 10 / -5 10 / -4
Beşiktaş, ligde 3-1 yendiği Fenerbahçe'yle kupa yarı finalinde de karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 10 kişiyken 2-1 öne geçtiği maça yaşanan gerginlikler ve çıkan kırmızı kartlar damga vurdu.
- 01 Mart 2018, Perşembe 22:45
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