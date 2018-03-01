G.Saray müzesi açılışı yapıldı

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'ndaki GalatasarayStadyum Müzesi'nin resmi açılışı dün yapıldı. Açılışa katılan Gençlik ve Spor BakanıOsman Aşkın Bak, "Galatasaray, ortaya koyduğu başarılarla Türk sporunun gururlarından biridir" dedi. G.Saray Başkanı MustafaCengiz ise, "Bu müzemizde Galatasaray'ın 113 yıllık geçmişini kısa şekilde anlatmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.
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