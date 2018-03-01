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G.Saray müzesi açılışı yapıldı

G.Saray müzesi açılışı yapıldı
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray Stadyum Müzesi'nin resmi açılışı dün yapıldı. Açılışa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ", ortaya koyduğu başarılarla Türk sporunun gururlarından biridir" dedi. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ise, "Bu müzemizde Galatasaray'ın 113 yıllık geçmişini kısa şekilde anlatmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.
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