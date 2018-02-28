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'ta şoku

, 'nın sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı!

Beşiktaşta Talisca şoku
'a 2016-17 sezonunda kiralanan ve siyah-beyazlılarda 2. sezonunu geçiren Brezilyalı yıldız Anderson , Kulübü ile 2019 yılında bitecek olan sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Benfica'nın sözleşmede bulunan opsiyon maddesini kullanarak 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini 2020'ye kadar uzattığı açıklandı.



MONACO'YA SATILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Hafta içinde Portekiz basınına yansıyan haberlerde, Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Monaco'nun Brezilyalı yıldız için Benfica ile görüşmelere başladığı açıklanmıştı.

Dünyaca ünlü menajer 'in de bu transferin gerçekleşmesi için Monaco'yla ve Talisca'nın bonservisini elinde bulunduran Benfica ile görüşmelere başladığı öne süren O Jogo ayrıca, Talisca'ya Monaco'nun yanı sıra İngiltere ve Çin'den bazı kulüplerin talip olduğunu yazdı.
Beşiktaş'ın 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini 31 Mayıs tarihine kadar satın alma opsiyonu bulunuyor.

2016-17 sezonunun başında Beşiktaş'a kiralanan Anderson Talisca, şimdiye kadar siyah-beyazlı formayla çıktığı 66 resmi maçta 31 gol ve 9 asiste imza attı.
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 22:20
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