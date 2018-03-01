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- maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 24. haftasında Pazartesi günü oynanacak olan - maçının hakemi belli oldu.

Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 5 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak - mücadelesini yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 24. haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şöyle:

2 Mart Cuma
20:00 Bursaspor - Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)

3 Mart Cumartesi
13:30 Kasımpaşa - Osmanlıspor (Cüneyt Çakır)

16:00 Medipol Başakşehir - Göztepe (Ali Palabıyık)

19:00 Kardemir Karabükspor - Galatasaray (Mete Kalkavan)

4 Mart Pazar
13:30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor (Barış Şimşek)

16:00 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Ümit Öztürk)

19:00 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Bülent Yıldırım)

19:00 Fenerbahçe - Teleset Mobilya Akhisarspor (Arda Kardeşler)

5 Mart Pazartesi
20:00 Trabzonspor - Beşiktaş (Halis Özkahya) .
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  • 01 Mart 2018, Perşembe 11:44
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