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Kırmızı çıktı saha karıştı! İşte o görüntü...

01 Mart 2018, Perşembe

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'ı iten 44. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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