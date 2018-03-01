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'ye büyük tepki!


Sakatlığı nedeniyle uzun süredin Fenerbahçe formasından uzak kalan , yarı finalinde Beşiktaş karşısında sahaya ilk 11'de çıktı.
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  • 01 Mart 2018, Perşembe 21:30
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