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Fener duran topla vuracak

Kocaman, ile ’dan da tüm ko-r ner ve duran toplarda ileri çıkmasını istedi. Fe-r nandao’nun kafayla indireceği toplara da dikkat çekti.

Fener duran topla vuracak
Derbi hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini bekleyen Fenerbahçe'de teknik patron Aykut Kocaman'ın takımını çok özel bir taktikle maça hazırladığı öğrenildi. Cezalı Pepe ve Talisca ile özellikle hava toplarına hakim olan Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle oynamayacak olması Aykut Kocaman'ı küçük bir taktik değişikliğine itti.

Fener yüksekten bakıyor!

Mutemel 11'lerde Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan ortalama 4 cm. daha uzun çıkması üzerine Kocaman takımına duran top çalışması yaptırdı. Yüksek toplardaki kağıt üstündeki avantajı skora yansıtmayı planladı.

​Fernandao'dan hava servisi!

Neustadter ile 'dan korner ve duran toplarda ileri çıkmasını isteyen Kocaman, Fernandao'nun kafayla indireceği toplar için çalışma yaptırdı. Planının sahaya nasıl yansıyacağı ise bu gece ortaya çıkacak

Kocaman Valbuena'yı 2. yarıya sakladı!

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile tamamladı ve tesislerde kampa girdi. Taktik ağırlıklı geçen çalışma 1 saat 30 dakika sürdü. Kulübe yakın kaynaklardan gelen haberlere göre teknik patron Aykut Kocaman, sağ kanatta Aatıf'a görev verecek. Valbuena ise maça kulübede başlayacak. Kocaman'ın Fransız yıldızı rakipte yorgunluk belirtilerinin başlayacağı 60. dakikadan sonra oyuna sürmeyi planladığı da gelen haberler arasında.
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