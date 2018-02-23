Galatasaray’a sözüm var

İtalya'da yayın yapan ünlü La Gazzetta Dello Sport Gazetesi özel bir transfer raporu haberi hazırladı. Yaz döneminde Avrupa başta olmak üzere Çin ve MLS gibi liglerde olabilecek transfer potansiyelleri sıralandı. İtalyan basınına göre Belçikalı orta saha Marouane Fellaini'nin Galatasaray'a yakın olduğu yazıldı. Haber birçok Avrupa futbol sitesi tarafından da servis edildi.



YENİ SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEDİ

Avrupa'da birçok ünlü futbolcunun yer aldığı transfer haberinde Belçikalı orta saha oyuncusu Fellaini ile için şu ifadeler kullanıldı: "Fellaini, Manchester United ile yeni sözleşme imzalamayı kabul etmedi, Galatasaray'a 'evet' dedi.



TRANSFERİN GÖZDE İSİMLERİNDEN

OLDUKÇA geniş bir şekilde 2 tam sayfa halinde verilen bu transfer haberlerinde Ibrahimovic, Iniesta, Wilshere, Yaya Toure ve Juanfran gibi birçok yıldız futbolcuyla beraber Fellaini'nin transfer haberinin de verilmesi ilginç bir detay oldu.



ORTA SAHADA ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

30 yaşında ve 1.94 boyundaki Fas asıllı Belçikalı yıldızın gerçek mevkisi orta sahanın ortası. Ancak ön lileroda ve zaman zaman da 10 numaralı bölgede de forma giyebiliyor. Gol ortalaması da aldığı dakikaya ve bölgesine göre bir hayli yüksek.