;
Yol Durumu
  1. Herkesin Fener'e teşekkür borcu var
  2. Ödülü Avcı ile paylaştı

Quaresma'dan şok karar!



'ın 34 yaşındaki tecrübeli futbolcusu , haksızlığa uğradığını iddia ederek Beşiktaş'ı 'ya şikayet etti.

Etiketler: , ,
  • 15 Şubat 2018, Perşembe 19:16
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
adil adil

olur böyle vakalar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.02.2018 22:08
ihpus ihpus

Bjk'taşın derhal kontratını fes etsin ,takım bunun kırmızı kartları yüzünden ona verilen cezanın 20-30 katı zarara uğramıştır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 15.02.2018 19:44
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar