Mahmutyazıcıoğlu'dan Quaresma açıklaması

21 / 11 15 / 8 11 / 2 4 / -9 14 / 2 15 / 4 13 / 3 18 / 12 2 / -13 15 / 6 18 / 8 11 / 5 12 / 3 15 / 2 10 / -3 11 / 5 13 / 0 7 / -4 12 / 2 10 / 4 14 / 7 10 / 6 12 / 2 13 / 1 13 / 8 14 / 1 14 / 7 10 / 4 15 / 1 12 / 1 4 / -8 13 / 4 14 / 4 15 / 8 12 / 2 4 / 0 18 / 9 15 / 1 9 / 3 10 / 7 17 / 9 15 / 7 14 / 4 13 / 3 5 / -8 12 / 1 14 / -1 13 / 3 10 / 4 14 / 1 15 / 8 12 / 7 13 / 4 12 / 2 14 / 1 16 / 8 12 / 7 21 / 14 13 / 5 11 / 0 12 / 3 13 / 2 15 / 7 21 / 9 15 / 7 12 / 7 16 / 8 12 / 5 13 / 8 12 / 2 16 / 7 10 / 4 9 / 5 14 / 6 15 / 8 15 / 0 12 / 5 7 / -3 11 / 7 10 / 0 10 / 6 Beşiktaş'ın hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Quaresma'nın kendisine verilen para cezası için FIFA'ya şikayette bulunması hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.
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