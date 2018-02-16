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Mahmutyazıcıoğlu'dan Quaresma açıklaması

15 Şubat 2018, Perşembe
Beşiktaş'ın hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Quaresma'nın kendisine verilen para cezası için FIFA'ya şikayette bulunması hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.
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