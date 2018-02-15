Dünya Kupası'nda forma giymek isteyen Giuliano'nun şansının halen garanti olmadığı belirtildi. Brezilya basını, Giuliano'nun forma konusunda rakibinin olduğunu yazdı.
Brezilya Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası'na yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Teknik direktör Tite, oluşturacağı 23 kişilik kadroyu büyük ölçüde kafasında belirledi.
Giuliano'nun milli takım forması garanti değil
Etiketler: Brezilya , Fenerbahçe , Dünya Kupası , Giuliano
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