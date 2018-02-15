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'nun milli takım forması garanti değil



'nda forma giymek isteyen 'nun şansının halen garanti olmadığı belirtildi. basını, Giuliano'nun forma konusunda rakibinin olduğunu yazdı.

Brezilya Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası'na yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Teknik direktör Tite, oluşturacağı 23 kişilik kadroyu büyük ölçüde kafasında belirledi.

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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 21:45
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