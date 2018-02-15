Galatasaray Spor Kulübü yönetimi, resmi danışman kadrolarıyla ilgili aldığı kararı açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Resmi Danışman" kadrolarının iptal edildiği ifade edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetimi, aldığı karar çerçevesinde tüm kurum ve kuruluşlarındaki "Resmi Danışman" kadrolarını iptal etmiştir. Galatasaray Yönetimi, gerek gördüğü durumlarda Galatasaray Camiası'nın değerli mensuplarının destek ve görüşlerine başvuracaktır." denildi.
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