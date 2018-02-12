Zirveye Fener ayarı
Sarı-Lacivertliler bu galibiyetle Başakşehir’le arasındaki puan farkını 2’ye indirdi. Ayrıca 2 farklı kazandığı için ikili averajda da Başakşehir’e karşı üstünlüğü ele geçirdi...
FERNANDAO HATAYI AFFETMEDİ
Maçın 32. dakikasında Giuliano'nun pasında defansın dokunamadığı top Fernandao'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. Bu golle F.Bahçe Fatih Terim Stadı'nda güçlü rakibi karşısında 1-0 öne geçti. 45+2'de Chedjou'nun kafa vuruşunda Volkan Demirel topu müthiş bir refleksle çeldi. Devre 1-0 bitti.
B.ŞEHİR EVİNDE İLK KEZ YENİLDİ
Karşılaşmanın 56. dakikasında Dirar topu sağdaki Isla'yı gördü. Isla'nın nefis ortasına kale alanı içinde kafayla vuran Fernandao topu bir kez daha ağlara gönderdi: 0-2. 64'te Giuliano sert vurdu. Volkan Babacan topu parmaklarının ucuyla çıkardı. F.Bahçe maçı 2-0 kazanırken Başakşehir sahasında ilk kez yenildi.
ALPER POTUK SAKATLANDI
Fenerbahçe'de Alper Potuk, sakatlanarak son bölümde oyundan çıktı. 71. dakikasında oyuna giren Alper'in durumu bugün yapılacak kontrol sonrasında netlik kazanacak.
31 MAÇ SONRA EVDE KAYIPLAR
Kendi evinde en son yenilgisini geçen sezon Osmanlıspor karşısında 3-2'lik skorla alan Osmanlıspor 31 maç sonra kendi evinde Fenerbahçe'ye yenilerek başarılı serisine son verdi.
TRİBÜNLER MEHMETÇİK'E BÜYÜK DESTEK VERDİ
Başakşehir ile F.Bahçe arasında oynanan karşılaşma öncesinde stat hoparlöründen çalan komando marşı ile Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verildi. Tribünlerdeki taraftarlar da "Ne Mutlu Türküm Diyene" ve "Vatan sana canım feda" tezahüratlarıyla Mehmetçik'e destekte bulundu. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterisi de skorboardlardan gösterildi.
Etiketler: Başakşehir , Fenerbahçe
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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