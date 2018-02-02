Bursa'da kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.Kendi kalesine bir gol atan Negredo, 90. dakikada attığı kafa golüyle Beşiktaş'a 1 puanı getirdi. Adriano nefis golüyle maça damgasını vururken, Bursaspor'da Yusuf Erdoğan Bursaspor'da yıldızlaştı

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Bursaspor ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş, beraberliği 90+2'de Negredo'nun kafa vuuruşuyla yakaladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada, ligdeki son Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de zorunlu iki değişiklik yaptı. Güneş, Bursaspor maçında, sarı kart cezalısı Ryan Babel'in yerine Jeremain Lens'i ilk 11'de sahaya sürdü. Lens, orta sahanın solunda oynadı.

Güneş, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Atiba Hutchinson'ın yokluğunda savunmada ve önünde değişikliklere gitti. Kasımpaşa karşılaşmasında savunmanın göbeğinde oynayan Gary Medel, Hutchinson'ın yerine savunmaya dönük orta sahada görev aldı. Medel'in orta sahaya geçmesiyle Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Domagoj Vida da ilk 11'de oynama fırsatı yakaladı.

Bursaspor'da ise Fransız teknik direktör Paul Le Guen, Beşiktaş karşısında Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Shehu, Badu, Delarge, Bostock, Yusuf Erdoğan, Stancu'yu ilk 11'de görevlendirdi. Ara transfer döneminde kadrosuna 5 oyuncu katan Bursaspor'da Nijeryalı savunma oyuncusu Abdullahi Shehu ve orta sahada oynayan İngiliz futbolcu John Bostock, Beşiktaş karşısında ilk 11'de forma giydi.

Maça Bursaspor taraftarının desteğiyle hızlı başladı. Ancak 13. dakikada konuk takım, öne geçti. Siyah-beyazlı ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Negredo'nun pasıyla Bursaspor ceza sahası önünde topla buluşan Adriano, güzel bir vuruşla muhteşem bir gol attı ve takımını öne geçirdi. Adriano böylece bu sezon ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

Golden sonra kontrolü elden bırakmayan ve uzun süre rakibine fırsat vermeyen Beşiktaş vardı. Ancak ev sahibi ekip üstüste duran toplar kazandığı 37. dakikada eşitliği yakaladı. Yusuf Erdoğan'ın sağdan kullandığı korner atışında, arka direkte Titi'nin kafa vuruşunda, kale çizgisi üstündeki Negredo'nun da ters müdahalesiyle skora denge geldi.

İlk yarının uzatma anlarında ev sahibi ekip Yusuf Erdoğan'ın bireysel çabasıyla öne geçti. Genç yıldız, 2 kişiyi ekarte ederek sağ taraftan topla Beşiktaş ceza sahasına girip topu kale çizgisi önüne çıkarmak istedi. Beşiktaş savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topu Yusuf Erdoğan, kafa vuruşuyla yeniden kale çizgisine doğru gönderdi. Delarge'nin vuruşunda Bursaspor öne geçti. Sezonun ilk yarısında da Beşiktaş filelerini havalandıran Delarge, siyah beyazlı ekibe 2. golüne imza atmış oldu.

2. yarıya Bursaspor gol kaçırarak başladı. Ancak 50. dakikadan sonra Beşiktaş, çok net 2 fırsat yakaladı. Önce Lens'in ardından da Love'un yakın mesafeden vuruşlarında Harun inanılmaz iki kurtarışa imza attı.

90+2. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Caner'in ortasında Negredo çok iyi yükseldi ve skora dengeyi getirdi. Karşılaşma da bu skorla 2-2 sona erdi.

