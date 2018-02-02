Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Harunustaspor Kulübünün kripto para "Bitcoin" ile kadrosuna kattığı 22 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Kıroğlu, yeni takımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Japon medyası da Kıroğlu'nun peşine takıldı.
Dünya Bitcoin Ömer'in peşinde
Etiketler: Bitcoin Ömer , Ömer Faruk Kıroğlu , Harunustaspor , Bitcoin
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