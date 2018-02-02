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Dünya 'in peşinde

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Kulübünün kripto para "" ile kadrosuna kattığı 22 yaşındaki futbolcu , yeni takımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Japon medyası da Kıroğlu'nun peşine takıldı.

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  • 02 Şubat 2018, Cuma 11:41
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