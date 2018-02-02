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Dilmen: 'yu çok eleştiremeyiz

, - maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Dilmen: Negredoyu çok eleştiremeyiz
'in 20. haftasında Bursapor ile karşılaştı. , ilk yarıyı Beşiktaş karşısında 2-1 önde bitirdi.

Rıdvan Dilmen, Bursaspor - Beşiktaş maçının ilk 45 dakikasını yorumladı:
'yu çok eleştiremeyiz. Bir an gördü, uzaklaştıramadı. Bursaspor ilk kez de kazanmayabilir, son kez de kazanmayabilir. Ama böyle olmaz. Berabere giderken atıyosun, öndeyken atıyorsun, gerideyken atıyorsun. Marka değeri diyoruz. Eto'o 37 yaşında 2.5 yıllık kontrat yapmış. 41 yaşında kontratı bitiyor. Vagner Love, 34 yaşında alıyorsun. Kontratı 36 yaşında bitecek.
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  • 02 Şubat 2018, Cuma 21:49
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