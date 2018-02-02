Süper Lig'in 20. haftasında Timsah Arena'da Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Bursaspor taraftarı yaptığı koreografi ile geceye damga vurdu.
Bursa'da muhteşem Türkiye koreografisi
Süper Lig'in 20. haftasında Timsah Arena'da Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Bursaspor taraftarı yaptığı koreografi ile geceye damga vurdu.
Etiketler: Bursa , süper lig , Timsah Arena , Beşiktaş , Bursaspor
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