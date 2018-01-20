Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu tamamlanırken, mevcut başkan Dursun Özbek'e üstünlük sağlayan Mustafa Cengiz, bu koltuğu oturacak 37. başkan oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede bin 623 oy alan Dursun Özbek'e, bin 703 oyla üstünlük sağlayan Mustafa Cengiz, 37. başkan olarak tarihe geçti.

Cengiz, kulüp tarihinin 36. başkanı unvanına sahip Dursun Özbek'ten koltuğu devralacak.





MAYIS AYINDA YENİDEN KONGRE YAPACAK

Yeni başkan Mustafa Cengiz, yaklaşık 4 ay sonra kulübü yeniden seçime götürecek.

Özbek'in olağanüstü genel kurul kararı almasına tepki gösteren isimlerden olan ve başkan adayı olmasının ardından normal zamanında olağan genel kurula gitme sözü veren Cengiz, mayıs ayında bir kez daha kongre düzenleyecek.