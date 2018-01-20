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'da yeni başkan belli oldu!

Sarı-kırmızılı kulüpte 100. dönem yönetiminin belirlendiği da 'e üstünlük sağlayan , 37. başkan oldu

Galatasarayda yeni başkan belli oldu!

Kulübünün u tamamlanırken, mevcut başkan 'e üstünlük sağlayan , bu koltuğu oturacak 37. başkan oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede bin 623 oy alan Dursun Özbek'e, bin 703 oyla üstünlük sağlayan Mustafa Cengiz, 37. başkan olarak tarihe geçti.

Cengiz, kulüp tarihinin 36. başkanı unvanına sahip Dursun Özbek'ten koltuğu devralacak.

Mustafa Cengiz'in zafer konuşması

MAYIS AYINDA YENİDEN KONGRE YAPACAK
Yeni başkan Mustafa Cengiz, yaklaşık 4 ay sonra kulübü yeniden seçime götürecek.

Özbek'in olağanüstü genel kurul kararı almasına tepki gösteren isimlerden olan ve başkan adayı olmasının ardından normal zamanında olağan genel kurula gitme sözü veren Cengiz, mayıs ayında bir kez daha kongre düzenleyecek.

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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 15:41
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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GARIB GARIB

hayda bay hincal uluc senin gayretlerinde yetmedi su an gorunusde ozbek kazanacak gibi senin avantan biti gibime geliyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 20.01.2018 16:53
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