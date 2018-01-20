Fenerbahçe'nin kasası para dolacak

Fenerbahçe'de mayıs ayındaki kongre öncesinde sürpriz bir dayanışma gerçekleşti.
Başkan Aziz Yıldırım, 3 Temmuz davasından bu yana arasının açık olduğu Mehmet Ali Aydınlar ile yeniden bir araya gelerek sponsorluk anlaşması imzaladı.
Fenerbahçe'de mayıs ayındaki kongre öncesinde sürpriz bir dayanışma gerçekleşti.
Başkan Aziz Yıldırım, 3 Temmuz davasından bu yana arasının açık olduğu Mehmet Ali Aydınlar ile yeniden bir araya gelerek sponsorluk anlaşması imzaladı.
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Stadını kendi yapmış her branşta başarı ve faaliyet sürdürme ceza almış 5-6 yıldır gelirden mahkum BJK 2 yıldır gelir sponsorluk var ancak 1 e karşı 7-8 oynamayan Euro üzerinden 10 misli transferleri ve dengesiz ( gs dahil) harcamaları iflasın eşiğinde can çekişiyorsa Aziz Başkanımızın heykeli dikilmesi lazım.onlarda wanpersi çok hiç oynamıyorlar sebebi ne
simdi oldumu bay aydinlar bundan once kavgali oldugun kisile yeniden nasil anlasa bildin demeki kulub aski felan deyil cikar icin bu anlasma madem sen iyi fenerliyidin mehmet ali aydinlar bu anlasmayi neden once yapmadin buna kulub dayanismasi denmez dupe duz cikar meselesi
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