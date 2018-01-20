Fenerbahçe'nin kasası para dolacak

Fenerbahçe'de mayıs ayındaki kongre öncesinde sürpriz bir dayanışma gerçekleşti.

Başkan Aziz Yıldırım, 3 Temmuz davasından bu yana arasının açık olduğu Mehmet Ali Aydınlar ile yeniden bir araya gelerek sponsorluk anlaşması imzaladı.