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Fenerbahçe'nin kasası para dolacak

Fenerbahçenin kasası para dolacak

Fenerbahçe'de mayıs ayındaki kongre öncesinde sürpriz bir dayanışma gerçekleşti.

Başkan Aziz Yıldırım, 3 Temmuz davasından bu yana arasının açık olduğu Mehmet Ali Aydınlar ile yeniden bir araya gelerek sponsorluk anlaşması imzaladı.
  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 16:36
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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FB SERKAN FB SERKAN

Stadını kendi yapmış her branşta başarı ve faaliyet sürdürme ceza almış 5-6 yıldır gelirden mahkum BJK 2 yıldır gelir sponsorluk var ancak 1 e karşı 7-8 oynamayan Euro üzerinden 10 misli transferleri ve dengesiz ( gs dahil) harcamaları iflasın eşiğinde can çekişiyorsa Aziz Başkanımızın heykeli dikilmesi lazım.onlarda wanpersi çok hiç oynamıyorlar sebebi ne

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evet1
hayır0
cevapla 20.01.2018 17:47
GARIB GARIB

simdi oldumu bay aydinlar bundan once kavgali oldugun kisile yeniden nasil anlasa bildin demeki kulub aski felan deyil cikar icin bu anlasma madem sen iyi fenerliyidin mehmet ali aydinlar bu anlasmayi neden once yapmadin buna kulub dayanismasi denmez dupe duz cikar meselesi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.01.2018 16:58
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