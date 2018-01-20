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'ta şok! Yıldız oyuncular kadro dışı

'ta sakatlıkları bulunan Pepe ve Tosic, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaşta şok! Yıldız oyuncular kadro dışı

Sakatlıkları tam olarak geçmeyen Pepe ve Tosic maçı kadrosuna alınmadı. Bu iki ismin yokluğunda ise savunmada Medel ve Mitroviç'in görev alması bekleniyor...
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 15:12
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