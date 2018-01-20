Sakatlıkları tam olarak geçmeyen Pepe ve Tosic Antalyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Bu iki ismin yokluğunda ise savunmada Medel ve Mitroviç'in görev alması bekleniyor...
Beşiktaş'ta şok! Yıldız oyuncular kadro dışı
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Pepe ve Tosic, Antalyaspor maç kadrosuna dahil edilmedi.
Etiketler: Beşiktaş , Antalyaspor
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