Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip 7 bin 688 üyenin sandık başına gitmesi bekleniyor. Kongre üyelerinin oy verebilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 18 sandık kuruldu. Saat 15:00'te oy kullanma işlemi sona erecek.

CENGİZ: CAMİA İÇİN HAYIRLI OLSUN

Adaylar seçim öncesi konuşmalarını yaptı. Kurulda ilk söz alan başkan adayı Mustafa Cengiz, "Daha eşit koşullarda yarışmak isterdik, ama şartlar bunu gerektirdi. Camia için hayırlı olsun diyorum. Burada yapacağım konuşmayla sizin kanaat ve kararınızın değişmeyeceğini biliyorum. Dursun Başkanıma teşekkür ediyorum. Olumlu, olumsuz eleştirilerimi zaten ilettim. Bu dostane seçim havasının, eleştirerek şahsen bozulmasını istemiyorum" şeklinde konuştu.

ÖZBEK: ŞAMPİYONLUĞA FOKUSLANDIM

Mevcut başkan Dursun Özbek ise şöyle konuştu: "Sayın Mustafa Cengiz'in temennilerine ben de katılıyorum. Yapılacak seçimin hayırlı olmasını, Galatasaray'ın geleceğine daha büyük faydalar getirmesini diliyorum. Bir şeyi arzu ediyorum, Galatasaray'ın yarınlarının bugünlerden daha güzel olmasını arzu ediyorum. Galatasaray'da huzur olsun istiyorum. Asıl rekabet dışarıdaki rakiplerimizle. Galatasaray'ın Süper Lig'deki şampiyonluk primi, sponsorların primi ve Şampiyonlar Ligi için alınacak para yaklaşık 250 milyon TL'ye geliyor. Bu çok büyük meblağ. Galatasaray'ın şampiyonluğuna fokuslandım. Çünkü bu bizim için çok önemli. Galatasaray'ın mali bağımsızlığını kazanmaya fokuslandık."

Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Mustafa Cengiz için ise sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ

Özkan Olcay

Osman Kocaman

Nasuhi Sezgin

Mehmet Dedeoğlu

Can Topsakal

Ahmet Cebeci

İsmail Sarıkaya

Hasan Murat Atay

Ural Aküzüm

Ali Yüce

YEDEKLER

Mehmet Onultan

Cevat Genç

Burçin Aslan

Serdal Koç

Ozan Oral

MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ

Celal Açar

Ahmet Sabri Şenkal

Acar Baltaş

Nejat Güney

Okan Böke

Adil Araboğlu

Emre Erdoğan

Cenk Soyer

Hacı Hüseyin Toprak

Ahmet Ünal Çeviköz

YEDEKLER

Mahmut Recevik

Mehmet Ömer Cansever

Dinç Üner

Erol Özmandıracı

Arif Badur