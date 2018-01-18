Beşiktaş mağlup turladı

TOLGA'DAN KRİTİK MÜDAHALE
Maça yedek ağırlıklı kadro ile çıkan Beşiktaş, rakibi karşısında ilk devre organize olmakta zorlandı. Ev sahibi ekipte 42. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Serdar'ın şutunu Tolga Zengin kornere çeldi.
PEKTEMEK PERDEYİ AÇTI
65'te ceza sahasında rakiplerini bir bir geçen Lens, şutunu kaleye yolladı ancak Hakan'ı geçemedi. 83'te Lens'in ortasında Mustafa Pektemek topu kafayla ağlara yolladı ve Beşiktaş karşılaşmada 1-0 öne geçti.
OSMANLISPOR GEÇ AÇILDI
Kalesinde golü gördükten sonra baskısını artıran Osmanlıspor, 86'da Cikalleshi ile durumu 1-1 yaptı. 89'da penaltıdan topu ağlara bir kez daha yollayan Cikalleshi durumu 2-1'e getirdi ve Osmanlı maçı bu skorla kazandı.
HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, "Kötü maç oldu bizim için. İlk yarı çok kötü oynadık, 2. yarıda kontrol elimizdeydi. Beklediğim oyunu göremedim, oyun olarak hayal kırıklığıdır. Tur adına sevindirici tabii, tur atladık." diye konuştu.
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